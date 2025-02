Grottaminarda, movida indisciplinata e incivile: l'appello di una residente E' rivolto alla città, al sindaco e alle forze dell'ordine

"Sono forse figli vostri quei ragazzi che ogni fine settimana monopolizzano marciapiedi e strade, sfrecciando su macchinine con lo stereo a tutto volume e facendo tremare i vetri delle case?

Sono figli vostri quelli che urlano sguaiatamente fino a tarda notte, come se in mezzo alla strada ci fossero solo loro?

E quelli che vengono a lasciare "ricordi" nel vicolo sotto casa dopo aver bevuto e fumato di tutto, e che si permettono pure di rispondere male quando gli fai notare che non è una latrina?

Le notate le bottiglie di superalcolici lasciate sparse dietro al palazzo consiliare per terra e sui davanzali delle finestre? E i rifiuti lungo tutto il corso? Se la risposta è sì, allora dobbiamo incontrarci perché ho un paio di cose da dirvi. Se no, vi invito tutti a farvi una passeggiata per il paese un sabato sera".

A scuotere e ad interrogare la città, non restando in silenzio di fronte ad una situazione diventata insostenibile è una residente, Tina Assanti.

"È imbarazzante il degrado che si vive qui ogni fine settimana, manco stessimo a Ibiza. E badate, sono stata giovane anch'io e sicuramente ho fatto peggio di loro, ma senza disturbare e mancare di rispetto a nessuno.

Assanti, rivolge due domande anche al sindaco Marcantonio Spera: "Visto che viviamo a pochi metri di distanza: lei non vede e non sente nulla? Può intervenire in qualche modo? Io, a quanto pare, non posso fare molto oltre che chiamare i carabinieri, spesso in arrivo da Ariano Irpino tra l'altro. Magari potrebbe denunciare anche lei questa situazione, ormai sfuggita completamente a ogni controllo?"