Cervinara, da Maranello il nuovo vigile urbano: "Benvenuto agente Aurino" Nei prossimi giorni saranno assunti altri due agenti

Da qualche giorno ha preso servizio il nuovo agente di Polizia locale Giorgio Aurino, che ha partecipato al bando di mobilità del nostro Ente e arriva dal comune di Maranello.

"A nome dell'Amministrazione comunale e di tutti i dipendenti, con il Vicesindaco Lello Todino abbiamo dato il benvenuto al nuovo agente. Siamo certi che, con la sua professionale collaborazione e con la guida attenta e rigorosa del Comandante Serafino Mauriello, contribuirà a garantire un servizio efficace ed efficiente sotto ogni aspetto. Da parte della polizia municipale occorre sicuramente controllo e repressione ma anche dialogo con i cittadini, a sostegno della comunità.

Nelle prossime settimane procederemo all'assunzione di altri due agenti, che pure hanno aderito alla mobilità, per i quali siamo in attesa del nulla osta degli Enti di provenienza. Dopo anni di assenza di vigili urbani , arriva a compimento la lunga attività programmata dalla nostra Amministrazione per dotare il comune di un articolato settore della Polizia municipale e,così, garantire ancora più sicurezza e controllo a tutti i cittadini di Cervinara.

Un passo alla volta, ogni impegno viene mantenuto con serietà e determinazione". Così il sindaco Caterina Lengua.