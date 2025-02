Alta Irpinia: i carabinieri trascorrono la domenica con gli anziani Continua l'attività di prevenzione nelle chiese, per metterli in guardia dalla truffe

Nei comuni di Lacedonia, Morra De Sanctis e Guardia Lombardi, in Irpinia, i carabinieri delle competenti stazioni hanno approfittato delle celebrazioni liturgiche domenicali per sensibilizzare i membri più anziani della comunità in merito alle insidie dei truffatori.

Fondamentale, la collaborazione con i parroci delle chiese di Santa Lucia di Morra De Sanctis, di Santa Maria delle Grazie di Guardia Lombardi e di Santa Maria la Cancellata di Lacedonia.

L’iniziativa che rientra nel quadro più ampio promosso a livello nazionale dal comando generale dell’arma dei carabinieri mira a raggiungere tutti i cittadini, soprattutto i più vulnerabili, al fine di costruire una rete che metta in sinergia l’arma e la cittadinanza al fine di alzare un muro invalicabile contro gli odiosi reati delle truffe e dei raggiri.

Gli incontri sotto l’attenta direzione del comando provinciale dei carabinieri di Avellino, proseguiranno anche nei prossimi giorni in altri comuni irpini come quello previsto il 14 febbraio alle ore 17 presso la pinacoteca comunale di Teora.

Il consiglio fondamentale: nel dubbio contattare sempre il numero di emergenza “112”, attivo 24 ore su 24.