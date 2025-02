Lacedonia, domani l'inaugurazione del nuovo asilo nido L'inaugurazione al rione Bianchi di Lacedonia alle ore 10

di Paola Iandolo

L'amministrazione comunale di Lacedonia continua a dimostrare la propria attenzione verso le famiglie e, in particolare, verso i più piccoli. Domani, martedì 18 febbraio 2025, alle ore 10, presso rione Bianchi, si terrà l’inaugurazione dell’asilo nido comunale, un evento che vedrà la partecipazione dei componenti della Task force del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il primo cittadino ha ribadito come questo asilo nido rappresenti una scelta strategica e lungimirante per il territorio: «Vogliamo che il nuovo asilo nido non sia solo un servizio, ma un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie. Un luogo di incontro tra genitori, educatori e amministrazione, per costruire un percorso educativo condiviso».

L’inaugurazione dell’asilo nido sarà un’occasione per visitare la struttura, conoscere gli educatori e raccogliere opinioni e domande sul nuovo servizio.