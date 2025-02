Due tende pneumatiche per ampliare l'ospedale da campo: la consegna ad Ariano In dotazione al coordinamento di protezione civile rete Campania 2020

Consegnate al coordinamento di protezione civile Rete Campania 2020, con sede ad Ariano Irpino nella struttura dell'ex fiere della Campania in località Casone, da parte dell'azienda general service di Trevico, due tende pneumatiche delle dimensioni 8mt per 6mt l'una, con accessori e corridoio di unione, che andranno ad ampliare l'ospedale da campo composto da altre 8 tende di pari tipologia unite al centro da un unico modello più grande, chiamato Tmm, da 12 metri per 8.50 metri.

A fare gli onori di casa il presidente della protezione civile flumerese "Impegno e solidarietà" Francesco Giacobbe. Associazione che fa parte del coordinamento rete Campania 2020 con un'esperienza maturata sul campo da ben 32 anni.

Unica associazione di volontariato in Italia ad avere in dotazione una struttura in tende pneumatiche, di oltre 400 mq e ben 6 reparti specialistici, illuminati e riscaldati, da un impianto caldaia da 80000 calorie e da un generatore elettrico da 400 kwa.

Un progetto che parte dal 2010 e vede in campo partner privati e pubblici, dipartimento della protezione civile, regione Campania, comune di Flumeri, comunità montana dell'ufita, fondazione conil sud, banca di credito cooperativo di Flumeri, azienda general service e Di Chiara trasporti.

Oggi con l'entrata nel coordinamento regionale Rete Campania 20 20, la struttura ospedale da campo è stata anche arredata dalla Pro Civis Montoro, referente sul territorio montorese attraverso la gestione della postazione 118 a Solofra.

Per il trasporto e montaggio entrano in rete le associazioni Santa Maria delle Grazie di Pellezzano in provincia di Salerno, Per la Vita Valle Caudina di San Martino Valle Caudina, Farnitum di Fragneto L'Abate, Benevento.