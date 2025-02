Danza, Ariano sul podio in Francia: accesso alle finali mondiali di Los Angeles In evidenza danzatori dai 10 ai 14 anni diretti dal maestro Michele Leone

Ancora un risultato storico di caratura internazionale per la scuola di danze urbane/Hip hop diretta dal coreografo Michele Leone di Ariano Irpino. Il team del tricolle ha ottenuto a Parigi il terzo posto che gli consentirà l’accesso diretto alle finali mondiali di Los Angeles per il secondo anno consecutivo, dopo il pass ottenuto un anno fa ad Atene.

Un traguardo prestigioso per i danzatori, che hanno dai 10 ai 14 anni e rappresentano una generazione talentuosa ormai affermata sul panorama nazionale ed internazionale.

In questi mesi sosterranno altre qualifiche mondiali per i circuiti degli Hip Hop International con finali a Phoenix e degli Hip Hop Unite con finali a Praga. Un altro incredibile successo da esporre nella bacheca della nuovissima sede aperta a settembre, sempre più determinati a perseguire risultati eccellenti. Viene rivolto un ringraziamento al coreografo Giovanni Mauriello che gestisce le coreografie delle megacrew e alle famiglie per il loro grande sostegno.