Grottaminarda: convocato consiglio per la nomina nuovo revisore dei conti Seduta straordinaria nella sala Sandro Pertini

La presidente del consiglio comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta straordinaria del consesso per martedì 25 febbraio alle ore 18:00, in prima convocazione, e per mercoledì 26 febbraio, sempre alle ore 18:00, in seconda, entrambe senza ora di tolleranza.

Il consiglio comunale che come di consueto si svolgerà nell'aula "Sandro Pertini" di palazzo portoghesi e che sarà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale youtube dell'ente, prevede la discussione di 2 punti all'ordine del giorno:

L'approvazione dei verbali della seduta del 5 febbraio 2025 e la ratifica del nuovo revisore dei conti per il triennio 2025/2028, nominato dal prefetto di Avellino dopo la prematura scomparsa di Giovan Giuseppe Di Meglio.