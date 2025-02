Sfilata dei carri a Montecalvo Irpino: domenica due marzo grande festa in paese Ci siamo quasi, mancano due giorni ormai all'evento più atteso nella Valle del Miscano

Ci siamo quasi, mancano due giorni ormai all'evento più atteso nella Valle del Miscano: il carnevale in parrocchia a Montecalvo Irpino. Una delle sfilate diventate grazie alla tenacia degli organizzatori a partire dal poliedrico parroco del paese don Giancarlo Scrocco tra le più importanti in Irpinia.

Evento giunto alla terza edizione del carnevale, organizzato dalla parrocchia San Pompilio Maria Pirrotti, in collaborazione con la fondazione Rosa Cristini e il patrocinio del Comune. L'appuntamento è per domenica 2 marzo con raduno e presentazione dei carri in piazza Leone XIII. La foto è relativa al successo dello scorso anno.

Nata per esorcizzare l'incubo pandemia, dopo un lungo periodo di isolamento e restrizioni è diventato oggi un evento che non ha nulla da invidiare alle iniziative carnevalesche ben consolidate in Irpinia.

Ecco il programma:

Il 2 marzo sfileranno 13 carri per le strade principali del paese per un percorso di circa quatto chilometri.

La mattina della sfilata: i carri si posizioneranno in spazi predisposti in piazza Leone XIII a partire dalle ore 10:00. Man mano che prenderanno posto, dal palco ci sarà una breve presentazione del Carro stesso.

Alle 12:30 pausa pranzo: per chi desidera ci sarà la possibilità di fermarsi in piazza e acquistare il pasto preparato a cura della Parrocchia.

Alle ore 15:00 inizierà la sfilata per le strade di Montecalvo. La sicurezza è a cura del comune di Montecalvo che collabora attivamente con la parrocchia per la buona riuscita dell’evento: sia curando la logistica, sia attraverso un contributo economico.

Per le ore 18:00 è programmata la premiazione, una volta che tutti i carri sono tornati e riposizionati nell’area parcheggio in piazza Leone XIII.

Ci saranno tre premi: 500,00 - 300,00 - 200,00 euro per i carri che si posizioneranno rispettivamente al primo, secondo e terzo posto.