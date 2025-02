Ariano: al capolinea la ripavimentazione di via D'Afflitto, lavoro eccellente Il punto della situazione con la vice sindaca Grazia Vallone

La ripavimentazione di via D'Afflitto è giunta al capolinea ad Ariano Irpino. Hanno lavorato intensamente gli operai soprattutto nelle ultime settimane per raggiungere al più presto l'imbocco di piazza plebiscito. Un'opera curata nei minimi dettagli che sta restituendo una nuova veste e soprattutto un volto dignitoso al centro storico. Non accadeva dagli anni 80. I sampietrini, sconnessi in più punti e privi di manutenzione costante avevano creato non pochi incidenti ai pedoni.

Ora la grande attesa è per il salotto degli arianesi, piazza plebiscito i cui lavori però verranno effettuati però dopo la realizzazione del tratto via Castello e piazzale Lusi.

Si seguirà un cronoprogramma preciso al fine di arrecare meno danni possibili ai commercianti. Per piazza plebiscito, attualmente purtroppo tra le peggiori in Irpinia con una pavimentazione di livello scadenze, non adatta alle condizioni climatiche e ad altissimo rischio da anni si prevede un intervento di riqualificazione totale pur mantenendo la sua originalità. I cittadini sollecitano attraverso la nostra testata, una maggiore attenzione all'arredi urbano, panchine, verde pubblico, una fontana o qualcosa che possa in qualche modo richiamare come nelle altre piazze irpine all'acqua.