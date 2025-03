Ente idrico campano: il sindaco di Casalbore rieletto nel distretto irpino Le votazioni si sono svolte ad Avellino

“Il sindaco di Casalbore, Emilio Salvatore, è stato rieletto componente del consiglio di distretto irpino dell’ente idrico campano. Le votazioni si sono svolte presso la sede di Avellino.

Il consiglio di distretto irpino svolge un ruolo cruciale nell’ambito dell’ente idrico campano, l’organismo regionale che coordina e supervisiona il servizio idrico integrato in Campania. L’ente, istituito per garantire una gestione unitaria e ottimale delle risorse idriche, si avvale dei consigli di distretto per assicurare una governance locale efficace e in linea con le esigenze specifiche di ogni area.

La rielezione del sindaco di Casalbore rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto e un incentivo a proseguire nel percorso di miglioramento continuo dei servizi idrici, assicurando qualità e sostenibilità per tutti i cittadini del distretto.