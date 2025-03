Movimento franoso a Montecalvo Irpino: l'appello di una donna La richiesta di aiuto arriva da via Abbondanza

"Ho problemi cardiaci e le mie condizioni di salute non mi permettono di uscire. Vivo con la paura che il terreno possa continuare a franare. Mi sono rivolta al comune ma mi dicono che si tratta di una proprietà privata. Non so più cosa fare".

A contattarci è una donna che vive in via Abbondanza civico 4 a Montecalvo Irpino. "Tutti sono a conoscenza di questa problematica. C'è stato il sopralluogo da parte di un tecnico. Basterebbe realizzare dei pali di cemento per evitare che la situazione possa ulteriormente peggiorare. Il problema si accentua ogni volta che piove. Non basta pulire. Bisogna intervenire in maniera definitiva".

Giriamo l'appello all'amministrazione comunale affinchè a prescindere dalle competenze si possa trovare una soluzione me mettere in sicurezza il versante in frana.