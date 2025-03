Monteverde, il sindaco Vella: "Avremo la mensa scolastica" Lavori che verranno realizzati con un fondo del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza

di Paola Iandolo

Il comune di Monteverde avrà la sua mensa scolastica adiacente il polo di formazione della scuola primaria di primo grado. Grazie all’assegnazione di un fondo del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, il comune altirpino potrà garantire ai 40 bambini iscritti, pasti caldi e bevande direttamente preparati sul posto.

Ad oggi infatti, i pasti arrivano da Aquilonia, confezionati da una società vincitrice dell’appalto per la fornitura del servizio. I locali della mensa saranno fruibili fin da prossimo anno scolastico e in concomitanza con il completamento dei lavori, il comune dovrà indire la gara per affidare la gestione. Si mette fine al disagio di dover preparare i pasti a diversi chilometri di distanza, e trasferirli con mezzi appositi. "Soprattuto - spiega il sindaco Antonio Vella - possiamo garantire la qualità del prodotto che vene cucinato sul posto. Siamo felici di poter incrementare il servizio, ma resta il mio rammarico per il metodo di assegnazione dei fondi del piano nazionale, che avrebbe dovuto colmare le vere lacune dei piccoli paesi, vittime di una viabilità fatiscente che amplifica le distanze tra i piccoli comuni.