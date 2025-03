Zungoli, Sai ordinari: l'8 marzo non è solo un giorno "E' un promemoria del valore, della resilienza e della bellezza di ogni donna"

In occasione della giornata internazionale della Donna, il centro Sai categoria ordinari prog.316 ulteriore ampliamento Zungoli, centro collettivo [cod.16803], ha promosso un momento di riflessione nel rispetto della tutela dei diritti delle donne, soprattutto in un contesto internazionale che, oggi, ancor di più, manifesta una salvaguardia che combatte, quotidianamente, con guerre e conflitti.

Il momento è stato ispirato a figure storiche, femminili, che nel tempo hanno contrastato regimi e periodi storici dove le libertà e le pari opportunità rappresentavano un miraggio.

Mediante la collaborazione con l’amministrazione comunale, è stata consegnata una targa, dedicata al centro ma soprattutto alle donne vittime di guerre, violenze e persecuzioni. Non è mancato il fiore simbolo, la mimosa, fiore giallo, manifesto di primavera che rinasce, che resiste alle intemperie di un inverno che, spesso, tarda a lasciare spazio ai colori.

L’équipe è ben entusiasta di coinvolgere, sempre di più, i nuclei del centro, in queste giornate, tant'è che l’8 marzo è consecutivo e contestuale ai due precedenti incontri, in particolare fa seguito al 25 novembre, in cui le beneficiarie e l’équipe multidisciplinare hanno svolto, collaborando, laboratori concentrati sul rispetto reciproco e la garanzia di diritti e libertà fondamentali. Inoltre, il centro continuerà a favorire la crescita personale e formative dei singoli soggetti, mediante corsi di formazioni, stage e tirocini inerenti, questo perché la donna ha pieno diritto di sviluppare al meglio la propria personalità e le proprie attitudini, senza alcuna distinzione, nel segno di una vera globalizzazione.

Grazie alla partecipazione attiva del sindaco Paolo Caruso, assessore Monia Nisco e tutta l’amministrazione oltre alla partnership sinergica della coordinatrice Michela Raffa e l’équipe, mediatrice interculturale Khrystyna De Chiara, operatore legale Gammarota Maria Bernadette, L2 Filippo, AS. Roberta, ED. Maila, tutti i professionisti, e le beneficiarie accolte hanno avuto la possibilità di condividere un momento di felicità e amore per questa giornata dedicata alle donne.

Importante è la rete intersecata e consolidata delle società cooperative coinvolte: Aladino, Social Care, Global Care, nella specie è opportuno menzionare e ringraziare tutti i Responsabili e Presidenti: Maria Iossa, Giuseppe Chiumento, Ovidio Calvo, Andrea Chiacchiari, i funzionari amministrativi ed i professionisti che passo dopo passo con nuovi e vecchi protagonisti, creano una squadra operativa sul tessuto territoriale capace di portare avanti un progetto Sai, come quello del territorio di Zungoli tra i più attivi in Campagna, vero simbolo di sistema accoglienza integrazione.