Mercogliano: progetto sinergie tra Università, scuola, enti e associazioni Ecco come combattere lovertà educativa minorile

“Sinergie” è stato ritenuto, dal gruppo di lavoro dell'osservatorio politiche sociali dell’Università degli studi di Salerno, un valido esempio di un progetto che considera centrale l’impegno pubblico e, dunque, meritevole di essere presentato nel corso della “Settimana della sociologia”.

“Sinergie” si sta realizzando a Mercogliano da circa un anno: l’obiettivo è dare una risposta al fenomeno della povertà educativa minorile, strettamente legata alla povertà economica, e che impedisce a bambini e ragazzi di avere accesso alle opportunità che potrebbero garantire una crescita sana.

Demetra, società cooperativa sociale, ente capofila, ha fatto squadra con vari partner, ovvero: La Casa sulla Roccia; dipartimento di Studi Politici e Sociali di Unisa, Istituto Comprensivo “Mercogliano”; Scuola primaria paritaria Maria Santissima di Montevergine; Consorzio per il welfare integrato dell’Ambito A02; Comune di Mercogliano, Comune di Ospedaletto d’Alpinolo, Asd Podjgym; Asd Loreto Academy; ASSUD; Comunità Accogliente; Pro Loco Mercogliano, Coordinamento delle Compagnie Irpine di Spettacolo. Ed ha risposto al “Bando per le comunità educanti” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, rivolto al mondo del Terzo settore, promosso dall’impresa sociale “Con i Bambini”, società senza scopo di lucro. Il progetto vuole realizzare una Comunità Educante finalizzata a garantire il benessere e la crescita dei minori, da un punto di vista educativo e formativo, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di vari soggetti territoriali.

Propone diverse azioni, molto interessanti. Tra cui attività esperienziali di gruppo tra docenti e operatori del terzo settore finalizzate a cambiare le metodologie didattiche affinché lo studente sia protagonista del processo di apprendimento e di potenziamento delle life skills. Oppure, laboratori sportivi, di educazione interculturale, come il laboratorio di fiabe africane e quello di stoffe.

Domani, martedì 12 marzo, dalle 15.30, presso l’auditorium dell’Istituto comprensivo statale di Mercogliano, si discuterà dei moduli formativi di cui si è occupato il gruppo di lavoro dell'osservatorio politiche sociali dell’Università degli studi di Salerno.

A coordinare Rossella Trapanese, docente di politiche sociali e responsabile osservatorio politiche sociali, Università degli Studi di Salerno. Diversi, gli interventi, tra cui quelli del sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio, dell’Abate di Montevergine, Padre Riccardo Guariglia, di rappresentanti del mondo della scuola, della casa di accoglienza “Antonella Russo”. Concluderà Massimo Del Forno, docente di metodologia delle scienze sociali Università di Salerno.