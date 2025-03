Al via la formazione per le emergenze, De Blasio: creiamo team di specialisti Il Corso si propone di affrontare la tematica dell’emergenza in senso ampio

“Creare team di specialisti nelle emergenze”. È questo l’obbiettivo che si propone il Consorzio dei Servizi Sociali A05, nell’ambito della pianificazione delle attività formative, attraverso un corso di formazione in materia di “Psicologia dell’Emergenza, rivolto al personale dipendente operante sui 28 Comuni dell’Ambito.

Il percorso formativo, che avrà inizio il prossimo 20 marzo, sarà curato dal Prof. Fabio Sbattella, responsabile dell’Unità di Ricerca in Psicologia dell’Emergenza e dell’Intervento Umanitario dell’Università Cattolica S. Cuore di Milano. Il ciclo formativo, mira a fornire ai partecipanti competenze specifiche per gestire le situazioni di emergenza con un approccio professionale e integrato.

Il Corso si propone di affrontare la tematica dell’emergenza in senso ampio, a partire dagli elementi di base della materia, in modo da favorire l’avvicinamento alla tematica da parte degli operatori al fine di approfondire ed impiegare tecniche e metodi di intervento durante la loro attività professionale anche in questo settore.

Come anche dichiarato dall’ONU, il compito del sostegno emotivo delle vittime durante gli eventi critici, è di tutto il personale che lavora in contesti di emergenza, con la responsabilità di promuovere programmi efficaci per alleviare le sofferenze umane, aumentare il benessere psicosociale e facilitare il processo di resilienza nell’individuo, famiglie e comunità.

“Riteniamo molto importante, sotto il profilo sociale – dichiara CARMINE DE BLASIO, direttore generale del Consorzio dei servizi sociali A5, attrezzarci meglio nei casi di emergenza.

Il nostro intento è quello di qualificare il personale dipendente, creando team di specialisti in grado di intervenire nelle situazioni più critiche che sono certamente occasioni come terremoti e grandi catastrofi, ma che, in particolare nel nostro lavoro, si presentano purtroppo frequentemente quando eventi tragici e traumatici accadono nella vita quotidiana dei cittadini.

La formazione, dunque, in “Psicologia dell’Emergenza” rappresenta un tassello fondamentale per rafforzare la preparazione e la resilienza del personale del Consorzio A5 nell’affrontare situazioni critiche (calamità, disastri ed emergenza/urgenza) mettendo al centro la gestione del fattore umano.