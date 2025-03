Giornata contro disturbi alimentazione: piazza color lilla a Grottaminarda Il comune ha aderito all'evento promosso dalla presidenza del consiglio dei ministri

#coloriamocidililla: con questo hashtag il comune di Grottaminarda aderisce alla giornata nazionale del "Fiocchetto Lilla" istituita dalla presidenza del consiglio dei ministri nel 2018 per sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare.

Sabato 15 marzo piazza XVI marzo sarà illuminata proprio di lilla. La giornata nazionale del fiocchetto lilla è stata promossa per la prima volta nel 2012 dall’associazione “Mi Nutro di Vita”, da un papà che ha perso la figlia a soli 17 anni per bulimia.

Vi sono diverse forme di disturbo del comportamento alimentare: Anoressia, Bulimia, Binge Eating, Obesità, Ednos, per citarne alcune. Secondo i dati del ministero della salute, in Italia più di tre milioni di persone soffrono di disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e decine di milioni di giovani e di adulti nel mondo si ammalano ogni anno.

"Un fenomeno che spesso resta sottovalutato sia da chi ne soffre che dai familiari, tra pregiudizi ed incomprensioni - afferma Antonio Vitale, Vicesindaco con delega alla promozione della salute - ma queste patologie oltre alle conseguenze negative sulla salute, comportano effetti importanti nella vita sociale della persona, limitandone le capacità relazionali e lavorative. La nostra piazza colorata di lilla vuole offrire uno spunto per parlarne, per aprirsi, per rivolgersi agli specialisti".

"A breve - aggiunge il sindaco, Marcantonio Spera - organizzeremo qui a Grottaminarda un incontro con le scolaresche, gli esperti e le famiglie quale primo step per informare ed educare rispetto a questo delicato tema".