Mercogliano, al via la selezione per il Servizio Civile Universale Sono 420 le domande pervenute per 249 posti, 60 solo per il comune di Mercogliano

di Paola Iandolo

Partono oggi le selezioni del Servizio Civile Universale per il comune di Mercogliano, ente titolare di accreditamento, e degli enti di accoglienza, i comuni di Contrada, Forino, Monteforte Irpino, Mugnano del Cardinale, Sant’Angelo a Scala, Venticano, le associazioni Il Sogno di Ari, Passione Educativa, Roseto, le cooperative Demetra, La Girella, l’Istituto Maria Santissima di Montevergine e i soggetti coprogettanti Nuova Dimensione e Terra Viva Project. Domanda di partecipazione scaduta lo scorso 27 febbraio.

"Quest’anno sono 249 i posti da occupare, di cui 60 a Mercogliano", spiega la vicesindaco e delegata al Servizio Civile, Stefania Di Nardo. Circa 420 le domande pervenute: "Un dato che va letto come un’esigenza sempre maggiore di accedere a questa opportunità". Per questo inizia oggi anche la fase di tutoraggio per i volontari che terminano il percorso il prossimo maggio. Fase conclusiva introdotta per avviare i giovani al mondo del lavoro. "È sempre ampia la platea di coloro che non studiano, non lavorano e non accedono alla formazione. E il Servizio Civile viene visto come opportunità, grazie ai diversi progetti portati avanti, anche per avviarsi nel futuro lavorativo, con tutor esterni che orientano i giovani in base alle competenze acquisite e alle possibilità di lavoro in base percorso fatto. Molti volontari hanno raggiunto gli obiettivi desiderati, alcuni lavorano ora in enti pubblici, altri stanno partecipando a concorsi. Una percentuale che puntiamo a far crescere".Digitale, certificazione delle competenze, tutoraggio per alimentare e rinnovare la programmazione. Insieme alla semplificazione nella presentazione dei progetti.