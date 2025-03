Alba artica sul Partenio: paesaggio mozzafiato e termometro a -6.8° Si tratta della temperatura più bassa registrata in tutto l'inverno astronomico

"Montevergine, poco prima dell’alba di stamani. Ieri sera, il termometro sulle vette del Partenio è sceso sino a -6.8°C. Si tratta della temperatura più bassa registrata sino ad ora nel 2025 e della più bassa di tutto l’inverno astronomico.

Nelle prossime ore, assisteremo ad un graduale aumento delle temperature.". Così gli esperti dell'osservatorio di Montevergine, sulla pagina social. Da domenica si è registrato il progressivo abbassamento delle temperature dopo giorni di caldo anomalo.

L’Irpinia è alle prese con una breve ma intensa irruzione di aria fredda. Da oggiè attesa la progressiva espansione di un’area di alta pressione, che darà luogo ad un’attenuazione delle correnti fredde.In giornata si prevedono condizioni di cielo sereno per l’intero arco della giornata. Al primo mattino, sono attese locali gelate, specie nelle aree riparate dai venti. Temperature: minime in stazionarie o in lieve calo, massime in tenue rialzo. Venti: nord-orientali, deboli o moderati, con residui rinforzi nella notte.

Previsioni per domani, Giovedì 20 Marzo 2025: si prevedono condizioni di cielo sereno per l’intero arco della giornata. Al primo mattino, sono attese locali gelate nelle aree vallive. Temperature: minime in aumenti nei settori montuosi, in calo nelle aree vallive; massime in aumento. Venti: deboli, a prevalente regime di brezza.Queste le previsioni dell'Osservatorio.