Congresso cittadino di Fratelli d'Italia: è la volta di Contrada Obiettivo: tracciare le linee guida della propria azione politica a livello locale

Domenica 23 marzo 2025 alle ore 10.00 si celebrerà il congresso cittadino di Fratelli d'Italia a Contrada, presso il Caffè Mode via nazionale.

"Sono invitati a partecipare tutti i tesserati dell’anno 2024 aderenti al circolo di Contrada. Sono accolti con entusiasmo tutti coloro che, pur non essendo tesserati, desiderano prendere parte ai lavori congressuali.

Un congresso - si legge nella nota - in cui la comunità di Fratelli d’Italia traccerà le linee guida della propria azione politica a livello locale. In programma gli interventi dei dirigenti provinciali e locali per delineare le prospettive del Partito su base territoriale.

L'obiettivo è strutturare Fratelli d’Italia attorno a una visione solida, coniugando sviluppo economico, qualità della vita e difesa dell’identità locale.

Un impegno concreto per rafforzare il legame tra politica e comunità, con un’attenzione costante alle dinamiche nazionali e internazionali e al loro impatto sul territorio".

Dopo l’illustrazione del documento programmatico da parte dei candidati, si aprirà il dibattito con il coinvolgimento degli iscritti e degli amministratori. L’evento sarà aperto al pubblico, favorendo un confronto diretto e trasparente.