L'istituto comprensivo Benedetto Croce di Flumeri vola in Turchia La delegazione della scuola irpina sarà a Eskisehir, nel cuore dell’Anatolia

È la Turchia la nuova tappa di “Into the Woodland Scope”, il programma di interscambi culturali

di varie scuole europee che aderiscono ad un affascinante progetto di formazione didattica al quale partecipa anche l'Irpinia con l’Istituto comprensivo Statale “Benedetto Croce” di Flumeri, diretto dal

dirigente scolastico Michele D’Ambrosio.

La delegazione della scuola irpina sarà a Eskisehir, nel cuore dell’Anatolia, dal 24 al 29 marzo 2025, dove incontrerà studenti e docenti provenienti anche dalla Polonia e dall’Ungheria.

“Un vento di entusiasmo e scoperta animerà questa settimana in Turchia – sostengono gli insegnanti Nicoletta Colella e Antonio Santosuosso, che accompagneranno alcuni studenti della classe terza della scuola secondaria di primo grado -. I nostri alunni intrecceranno legami internazionali, esplorando tradizioni millenarie e idee innovative per la sostenibilità ambientale nella vibrante città di Eskisehir, un gioiello culturale nota come la Venezia turca per il suo fiume Porsuk e i ponti pittoreschi. L’anima della città permetterà di integrarsi tra storia e innovazione.

Questo scambio culturale dimostrerà che la diversità arricchisce e i ragazzi supereranno ogni barriera linguistica con creatività e sorrisi.

Non solo un viaggio, ma un seme piantato per costruire una generazione più consapevole e unita, così come ha affermato in un incontro preparatorio il professor Michele D’Ambrosio, il nostro dirigente scolastico”.

Gli alunni Jasmine Roberto, Valentina Stasio, Antonio Giso e Luca Carpineto parteciperanno a un intenso programma di iniziative e incontri che prevedono visite al quartiere storico di Odunpazari, patrimonio Unesco con le sue case ottomane colorate, al Museo di Arte Contemporanea Eskisehir, simbolo della vocazione progressista della città, al Metropolitan Municipality Science Experiment Center and Sabanci Planetarium, oltre alla visita nella Foresta della città dove si svolgeranno laboratori di salvaguardia e rivalutazione dell’ambiente.

Gli studenti approfondiranno nel corso di specifici workshop temi riguardanti la sostenibilità urbana, sperimentando soluzioni green per ridurre l’impatto climatico. Sarà un vero scambio culturale oltre le frontiere europee, infatti saranno giornate dedicate anche alla scoperta delle tradizioni culturali, della cucina turca e a performance artistiche condivise.