Asl e Amos Partenio insieme: visite gratuite e screening oncologici Giornata di prevenzione venerdì 11 aprile a Mercogliano fortemente voluta da Mario Ferrante

L’Asl di Avellino, diretta da Mario Ferrante, e l’Amos Partenio Odv insieme per promuovere la prevenzione. Venerdì 11 aprile presso la sede Misericordia del Partenio a Mercogliano è in programma una giornata dedicata a visite e screening oncologici gratuiti, previa prenotazione al numero 3714857752 (solo whatsapp).

Dalle ore 17.00 sarà possibile effettuare: visita senologica con Carlo Iannace, visita ecografica da Michele Capozzi (qualora il senologo la ritenga necessaria), Audioprotesista a cura Francesco Topo.

Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 per le donne residenti in provincia di Avellino: nella fascia di età dai 50 ai 69 anni, sarà possibile aderire allo screening della mammella, con l’esecuzione gratuita della mammografia,

nella fascia di età dai 25 ai 64 anni sarà possibile aderire allo screening del collo dell’utero con l’esecuzione del Pap test. Si consiglia di portare con sé gli ultimi esami eseguiti e il codice fiscale necessario per la registrazione.