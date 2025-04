Gemellaggio di cuore, Ariano e Monteforte: due comunità, una visione Un incontro all'insegna della cultura, della crescita e della collaborazione

Un incontro all'insegna della cultura, della crescita e della collaborazione ha coinvolto, gli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado degli istituti coinvolti nel gemellaggio “Legami di Cuore”.

Un'iniziativa che ha visto il dialogo e lo scambio tra i ragazzi dell'IC Calvario Covotta Don Lorenzo Milani di Ariano Irpino e l'IC Aurigemma di Monteforte Irpino, uniti sotto la guida della dirigente scolastica Filomena Colella.

La giornata, dedicata all'incontro e alla scoperta reciproca, ha avuto inizio con una calorosa accoglienza della dirigente scolastica e dei docenti che, insieme agli studenti, hanno presentato le rispettive realtà scolastiche. Fin da subito, è emerso il forte legame che unisce le due comunità educative, simbolo di un partenariato che va oltre le mura delle scuole, arrivando al cuore delle tradizioni e della cultura locale.

La visita è proseguita con una passeggiata nel suggestivo centro storico di Monteforte Irpino, dove gli studenti hanno avuto modo di ammirare i monumenti storici della cittadina. La tappa successiva è stata Palazzo Loffredo, una delle gemme artistiche della zona, dove i ragazzi sono stati coinvolti in una visita guidata che ha permesso loro di esplorare la storia e l'architettura del palazzo. L'evento è proseguito con l'esibizione della Zeza, una tradizione folkloristica che ha animato Piazza Umberto, dove la musica e la danza hanno rievocato le radici culturali di Monteforte.

Non sono mancate le visite guidate alle chiese di San Nicola e San Michele Arcangelo, testimonianze storiche di grande valore religioso e architettonico, che hanno arricchito la giornata di momenti di riflessione e spiritualità. Il percorso è continuato lungo la Via Crucis, fino a giungere alla Chiesa di San Martino e al Castello, veri custodi della storia di Monteforte.

Nel pomeriggio, i ragazzi si sono immersi in un ricco programma di attività didattiche e laboratori: origami, arte, informatica, tecnologia e robotica sono stati i temi che hanno stimolato la creatività e l’ingegno degli studenti, facendo loro vivere un’esperienza educativa che ha stimolato la curiosità e la passione per le materie scientifiche e artistiche.

La giornata si è conclusa con i saluti finali, in cui è stato ribadito il valore di questa amicizia che è nata e che continuerà a crescere tra le due scuole. Un legame che ha dimostrato come la scuola sia davvero il luogo in cui i semi germogliano, dando vita a frutti di conoscenza, crescita e solidarietà.

Un ringraziamento speciale alla dirigente scolastica dott.ssa Filomena Colella, la cui dedizione e impegno instancabile hanno reso possibile questo incontro fruttuoso e proficuo per tutte le comunità coinvolte. Un’iniziativa che, senza dubbio, contribuirà a cementare ulteriormente il legame tra le due scuole e i loro giovani studenti, aprendo la strada a nuove opportunità di collaborazione e scambio.