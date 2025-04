Grottaminarda: al via i lavori di costruzione del nuovo asilo nido Un progetto finanziato con fondi Pnrr a cura dall'ufficio tecnico del comune

Sono materialmente iniziati i lavori di costruzione del nuovo Asilo Nido in via don Luigi Sturzo. Un progetto finanziato con fondi Pnrr a cura dall'Ufficio tecnico del comune di Grottaminarda.

"La realizzazione di questo asilo nido - afferma la delegata al lavori pubblici Marilisa Grillo – rappresenta un impegno concreto da parte dell’Amministrazione Spera, non solo per dotare la nostra comunità di una struttura moderna ed efficiente per i bambini dai 0 ai 36 mesi, ma anche per riqualificare un’area urbana importante.

Investire sull’educazione e sul benessere dei bambini è un segno concreto di attenzione verso un futuro in cui ogni famiglia si senta supportata nel percorso di crescita dei propri figli».

«Continua l'opera di miglioramento, ammodernamento ed ampliamento delle strutture pubbliche e dei servizi ai cittadini – aggiunge il Sindaco Marcantonio Spera – Stiamo finalmente cogliendo tanti traguardi volti alla rinascita della nostra comunità che premiano il lavoro incessante svolto tra tante asperità».