Merce sequestrata dopo i furti ai supermercati: il bel gesto della polizia "Esserci sempre, anche nella solidarietà alle comunità religiose e di assistenza"

Il personale del commissariato di polizia Ciriaco di Roma di Ariano Irpino, diretto dal vice questore Giulio Masini, ha consegnato generi alimentari di prima necessità, ai frati francescani dell’immacolata di Frigento in provincia di Avellino. Confezioni di tonno, parmigiano e formaggi.

La merce, così come disposto dall’autorità giudiziaria competente, dopo il loro sequestro, avvenuto a seguito di un intervento che ha portato alla denuncia di quattro cittadini rumeni, sorpresi in atteggiamento sospetto e con la refurtiva, trafugata all’interno di supermercati della zona, è stata donata ad un ente caritatevole. I L'intervento della volante è avvenuto qualche settimana fa nella periferia arianese con la successiva emissione del foglio di via obbligatorio per le quattro persone intercettate con i vari prodotti già caricati in auto.

Un bel gesto significativo che arriva durante la settimana santa e a pochi giorni dalla Pasqua. Esserci sempre, come recita il motto della polizia, anche nella solidarietà e vicinanza alle comunità religiose e di assistenza.

"Un dono molto gradito - ha affermato con gioia fra Fidelis Maria Arevalo, reporter sempre attento agli eventi religiosi sul territorio - ringraziamo la polizia per questo bellissimo gesto ed esprimiamo la nostra gratitudine per la grande opera che svolge ogni giorno al fianco della gente".