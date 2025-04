Colpo di fulmine di ritorno dalla fiera di Venticano Una bella storia da leggere

Erano di ritorno dalla fiera di Venticano, Manuelita Lo Conte e suo marito Mario Vernacchia, quando durante una sosta in un caseificio, prima di fare rientro ad Ariano Irpino hanno incrociato un compagno di viaggio in cerca probabilmente di aiuto che non si è voluto più distaccare da loro.

"Avevano già notato quel cagnolone dolcissimo in strada, ma mai immaginavamo che potesse affezionarsi così tanto. Mi è saltato addosso - ci racconta Manuelita - mi faceva le feste come se mi conoscesse da una vita. Poco distante vi erano altri tre cani randagi tra cui uno di grossa taglia. Ho chiesto subito informazioni, se fosse di qualcuno nella zona e se magari potesse in qualche modo ricevere uno stallo, insomma un posto più sicuro della strada. Ma nulla.

L'ho salutato promettendomi di ritornare ma lui si è sollevato con le gambe, quasi a dirmi, non mi lasciare qui e di scatto si è infilato nella nostra auto.

Ho cercato con delicatezza di farlo uscire, convinta che fosse di qualcuno in zona, siamo andati via, ma lui ci ha rincorso per oltre un chilometro. E' stato fortunatamente mio marito a notarlo dallo specchietto retrovisore.

Ci siamo nuovamente fermati, abbiamo cercato di raccogliere altre informazioni nella zona ma senza fortuna.

Alla fine non c'è stato verso: si è aggregato a noi ed ora è a casa ad Ariano Irpino con la speranza che qualcuno possa riconoscerlo. E' tanto dolce e amorevole. Ci auguriamo davvero che qualcuno lo stia cercando. Nel frattempo lo porterò da un veterinario per un controllo". Se nessuno lo reclamerà si spera che possa essere ricevere al più presto adozione.