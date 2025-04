Via ai lavori nella galleria Monte Pergola, entro l'estate 2026 il completamento La fase più delicata e complessa dei lavori è prevista a cavallo tra i mesi di giugno e luglio

Hanno preso concreto avvio i lavori nella galleria ‘Monte Pergola’ del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”; per l’occasione, questa mattina, si è tenuto un sopralluogo tecnico nel tunnel al quale hanno partecipato, tra gli altri, il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Tullio Ferrante, il Responsabile di Anas Campania, Nicola Montesano, oltre ad Istituzioni e Forze dell’Ordine Locali.



Il riavvio dell’intervento di manutenzione straordinaria del tunnel – condizionato dalla risoluzione contrattuale col precedente appaltatore – aveva già preso il via relativamente alle attività tecnico-amministrative in soli sei mesi, lo scorso 27 marzo, con la consegna dei lavori al nuovo appaltatore, il Consorzio Stabile S.C.A.R.L. Infratech (aggiudicatario di Accordo Quadro già contrattualizzato con Anas).



“Con la ripartenza dei lavori in cantiere – ha dichiarato l’Ing. Montesano – si concretizza un obiettivo importante, in tempi a dir poco sfidanti per una Stazione Appaltante, grazie all'impegno di donne ed uomini che hanno lavorato alacremente; il nuovo target è quello di consegnare al territorio entro l’estate 2026 una canna della galleria moderna, sicura e all'avanguardia, fruibile anche per i mezzi pesanti senza limitazioni di massa".



I lavori consisteranno principalmente nella realizzazione, per la galleria naturale, di un nuovo rivestimento integrativo in calcestruzzo armato, nella ridefinizione della sezione tipo stradale grazie all’ampliamento delle corsie con inserimento di banchine carrabili e di profili redirettivi a margine della piattaforma e nella realizzazione di nuova pavimentazione; verranno, inoltre, realizzati due nuovi by-pass carrabili ad integrazione dei tre esistenti (che saranno opportunamente adeguati).



Si procederà altresì alla sostituzione degli impianti tecnologici, con nuove dotazioni impiantistiche ed alla realizzazione di nuovi locali per il controllo impiantistico, al rivestimento illuminotecnico della galleria con pannelli in alluminio ed alla realizzazione di un’opera di drenaggio per la raccolta dei liquidi infiammabili in galleria.



Infine, verranno realizzate opere in cemento armato anti-svio ed alla installazione di barriere di sicurezza agli imbocchi del tunnel.



La fase più delicata e complessa dei lavori è prevista a cavallo tra i mesi di giugno e luglio, quando in cantiere arriverà un “cassero” pneumatico su ruote, opportunamente noleggiato, per le operazioni di consolidamento e rivestimento della volta della galleria.



Le attività, che in questa fase riguardano la canna della galleria in direzione Salerno, sono già state realizzate in parte dal precedente appaltatore; allo stato attuale – stante l’adeguamento dei prezzi intervenuto negli anni, nel rispetto delle normative vigenti – l’importo dei lavori rimanenti per tale canna si attesta intorno ai 27 milioni di euro, già completamente finanziati.

Alla conclusione di tale intervento, le attività previste dal progetto in fase di riadeguamento si concentreranno nella canna in direzione di Avellino.



Allo stato attuale, nel contempo, proseguono con grande puntualità ed attenzione le attività di manutenzione ordinaria di Anas (relative anche alla segnaletica stradale) per l’esercizio di tale canna a doppio senso di circolazione.



L’attenzione dell’Azienda alla infrastruttura strategica che il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” rappresenta è stata altresì testimoniata dai presidi attivati – così come definito durante specifiche riunioni tenutesi sotto l’egida della competente Prefettura – anche in occasione del 21 (Lunedì in Albis) e 25 aprile e che saranno replicati anche nella giornata del 1° maggio, allo scopo di garantire una circolazione fluida e prevenire i disagi.