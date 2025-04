Mobilità sostenibile: Savignano Irpino, primo paese in provincia di Avellino Ammesso a finanziamento il progetto nazionale "Bici in comune"

Sul sito di sport e salute spicca il comune di Savignano Irpino, nella Valle del Cervaro, l'unico della provincia di Avellino, ammesso a finanziamento nelle graduatorie dell'iniziativa promossa dal ministro per lo sport e i giovani, con il supporto del dipartimento per lo sport, con Sport e Salute ed Anci "Bici in comune". Progetti per la mobilità sostenibile che hanno riguardato ben 471 comuni italiani.

"L’Italia vuole investire in mobilità alternativa, dolce e sostenibile anche dal punto di vista ambientale e sociale.

È il dato che emerge dal successo dell’iniziativa “Bici in Comune”, promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Dopo la massiccia adesione di oltre il 25% dei comuni, si passa adesso alla fase operativa con la pubblicazione delle graduatorie dei progetti finanziati grazie ai 12,6 milioni di euro stanziati dal Governo.

Sono circa 500 i Comuni italiani che vedono finanziate iniziative per la promozione della mobilità ciclistica, con la bici vissuta come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a progetti per riqualificare o potenziare percorsi ciclabili, così come azioni per la promozione del cicloturismo, la valorizzazione del territorio e il coinvolgimento delle scuole.

Ai 201 comuni che beneficiari del finanziamento, se ne aggiungono infatti altri 270 che saranno partner dei progetti ritenuti idonei.

La maggior parte dei finanziamenti (67%) è rivolto ai Comuni fino a 5mila abitanti, mentre il 17% dei progetti finanziati sosterrà realtà cittadine sino a 80mila abitanti, il restante per il 13% alle città sino a 300mila abitanti, infine per il 3% alle grandi aree oltre i 300mila residenti.

Tutte e 20 le Regioni italiane avranno almeno un progetto finanziato, con il 45% dei finanziamenti che andrà al Nord, il 31% del Sud e nelle Isole ed il 24% nelle regioni centrali.

La provincia di Torino è quella con il numero maggiore di comuni che hanno visto i loro progetti idonei al finanziamento (9), seguita dagli 8 Comuni della provincia di Perugia e dai 6 progetti finanziati per le città delle province di Benevento, Bergamo e Cuneo.

Soddisfazione per la comunità di Savignano Irpino composta da circa 1025 abitanti, guidata dal sindaco Fabio Della Marra.

Comune situato a 718 metri sul livello del mare che rientra nella prestigiosa rete de "I Borghi più belli d'Italia" dal 2016, dotato di una bellissima area di sosta camper composta da 12 piazzole, “Bandiera gialla” assegnato proprio dall'associazione campeggiatori turistici d'Italia, gemellato con Savigneux, cittadina francese della Loira ed Essenbach, comune tedesco della Baviera.