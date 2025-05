Trevico: al via i laboratori di cucina e musica per ragazzi Un progetto importante promosso dall'assessore Anna Ragazzo

A partire dal 10 maggio 2025, il centro culturale palazzo Scola ospiterà due coinvolgenti laboratori rivolti ai giovani del territorio: cucina e musica.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, nasce all’interno del progetto “Irpinia Resiliente”, con il sostegno dell’Unione Europea (Next Generation EU), del dipartimento per le politiche di coesione, e in collaborazione con il consorzio Percorsi.

Promotrice dell’iniziativa è Anna Ragazzo, assessore ai lavori pubblici del comune di Trevico, da sempre attenta alle esigenze educative e formative dei più giovani. I laboratori offriranno ai partecipanti un’occasione concreta per imparare, divertirsi e crescere insieme attraverso attività pratiche e stimolanti.

"Crediamo fortemente nel valore della formazione esperienziale - ha dichiarato l'assessore Ragazzo - e questi laboratori rappresentano uno strumento importante per avvicinare i ragazzi a nuove passioni, scoprire talenti e soprattutto rafforzare il senso di comunità”.

Viene rivolto un forte ringraziamento al sindaco di Trevico Nicolino Rossi per la disponibilità dimostrata. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Anna Ragazzo al numero 3406200691.