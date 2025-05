A Cassano Irpino nasce il Sud: lo sportello unico digitale Un altro passo importante verso l’innovazione e l'inclusione sociale

Cassano Irpino compie un altro passo verso l’innovazione e l’inclusione sociale. È stato attivato il Sud, lo sportello unico digitale, un nuovo servizio pensato per offrire assistenza concreta a chi ha poca dimestichezza con la tecnologia, in particolare alle persone anziane.

In un’epoca in cui gran parte dei servizi pubblici e privati si svolge online, il comune di Cassano Irpino ha scelto di non lasciare indietro nessuno, dando vita a uno sportello fisico in cui cittadini e cittadine potranno ricevere supporto per accedere ai servizi digitali, richiedere documenti, utilizzare la posta elettronica certificata, prenotare visite e molto altro.

A rafforzare l’iniziativa, è stato avviato anche un corso gratuito di alfabetizzazione digitale per gli over 60, con l’obiettivo di rendere i partecipanti più autonomi nell’uso di smartphone, computer e internet, facilitando il rapporto con istituzioni, familiari e il mondo esterno.

"Il progresso è tale solo se è condiviso - dichiara il sindaco Salvatore Vecchia - per questo abbiamo pensato a un servizio che unisce tecnologia e umanità, innovazione e prossimità, per rendere davvero inclusiva la transizione digitale".