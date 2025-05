Dalla Puglia a Savignano Irpino: ecco la brigata motorizzata Mas Un giro turistico per promuovere le bellezze del territorio

Dalla Puglia alla Campania con la passione per le due ruote e non solo. La brigata motorizzata Mas partita dal foggiano ha fatto tappa a Savignano Irpino sul belvedere Tombola per poi immortalare la loro tappa, sotto lo storico Castello Guevara, sulla mega panchina rossa che guarda alla verde Valle del Cervaro. Presente fra gli altri il giovane istruttore motoscuola Mas Michele Tocco.

Un giro turistico che è poi proseguito nel centro storico del piccolo borgo tra i più belli d'Italia, dal 2016, dotato di una bellissima area di sosta camper composta da 12 piazzole, “Bandiera gialla” assegnata proprio dall'associazione campeggiatori turistici d'Italia, gemellato con Savigneux, cittadina francese della Loira ed Essenbach, comune tedesco della Baviera.

I motociclisti hanno apprezzato molto le caratteristiche del borgo antico, salutando con il rombo dei loro motori il popolo savignanese. E alla comitiva proveniente da Foggia, Castelluccio dei Sauri, Troia, Orsara di Puglia arrivano anche i saluti del sindaco Fabio Della Marra. "Grazie per la vostra presenza in paese. Vi aspettiamo in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna. Sarere sempre i benvenuti nella nostra comunità".

E prima di lasciare il paese un desiderio: "Desideriamo conoscere gli amici di Emilio, Pamela ed Emanuele, venuti a mancare in quel tragico e assurdo incidente in moto avvenuto il 28 maggio 2023 e insieme a loro, organizzare una messa proprio all'altezza di ponte Albanito lungo la statale 90 delle puglie. Una celebrazione per ricordare i tre giovani arianesi e anche i nostri centauri pugliesi che hanno perso la vota nel corso degli anni su questa famigerata arteria".