"Ci eravamo preoccupati e stavamo per denunciare la scomparsa alla polizia" Ecco che cosa è successo nel Piano di Zona ad Ariano Irpino

C'è chi addirittura stava per recarsi al commissariato di polizia direttamente dal vice questore Giulio Masini per informarlo della scomparsa e temendo il peggio. Ma la rassicurazione finalmente è arrivata.

La tabella di intitolazione al poliziotto Angelo Grasso e attraverso di lui ai caduti della Polizia, tornerà al suo posto originale nel Piano di Zona nelle vicinanze del palazzetto dello sport.

Che cosa è successo

Era stata rimossa nei giorni scorsi per fare spazio ad una delle mega giostre montate nell'area in questione in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima.

Da qui la scelta da parte del comune di metterla poi al riparo,d'intesa con i familiari in attesa di riposizionarla poi al suo posto. Per la verità già inclinata da anni necessiterebbe oggi si spera di una maggiore stabilità.

Che non si ripeta più in futuro

La speranza è che in futuro, almeno questo spazio, (dove insiste anche un'attività commerciale letteralmente sequestrata nei giorni scorsi), venga lasciato in pace, nel rispetto di Angelo, dei suoi familiari e di quanti ancora oggi lo portano nel cuore. E lo testimonia l'apprensione e l'amarezza di tante persone, che da hanno notato la mancanza di quella tabella fino ad attivarsi in sua difesa.