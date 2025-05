Ariano, depuratore Cerreto: l'opposizione chiede convocazione consiglio comunale "Bisogna fare di tutto affinchè i fondi disponibili vadano utilizzati"

I consiglieri di minoranza hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale per discutere del progetto del depuratore di località Cerreto.

"Attraverso la previsione di un primo lotto funzionale - scrivono i consiglieri - rinvia a data da destinarsi la realizzazione della rete fognaria delle contrade Perazzo, Turchiciello, Turco, Stratola e Trave, ovvero proprio quelle contrade che da anni sono in attesa dell’importante infrastruttura, e che erano le sole inserite nel progetto originario, poi ampliato.

Si tratta - continua la nota - di un’iniziativa doverosa, dopo l’appello lanciato dai cittadini delle contrade interessate nel corso di due riunioni alle quali, benchè fossero stati invitati tutti i consiglieri comunali, assessori e sindaco, hanno partecipato solo i rappresentanti dell’opposizione.

Sosterremo le proposte di modifica progettuale, elaborate nel corso di quegli incontri da tecnici qualificati, che si propongono di realizzare l’intera rete fognaria senza sacrificare nessuno, ma ridimensionando per il momento l’impianto di depurazione che, così come oggi previsto, appare sovradimensionato e perciò inutile.

Contiamo in uno scatto di buon senso e ragionevolezza.

Bisogna far di tutto affinchè i fondi disponibili, che vengono da lontano, vadano utilizzati subito a beneficio di tutti i cittadini interessati, evitando di subordinare il completamento dell’opera a finanziamenti futuri ed incerti, o comunque attivandosi per tempo (cosa che ad oggi non pare sia stata fatta, nonostante l’amministrazione in carica nel 2018 avesse già individuato la via da seguire) per ottenere subito i finanziamenti necessari per il completamento". Fin qui la nota dell'opposizione.