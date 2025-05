Ariano: 32 giovani campani ospiti in città tra formazione, ricerca ed eccellenze Giovani leader per il futuro: innovazione, sostenibilità e territorio

Ha preso il via oggi ad Ariano Irpino un laboratorio di idee per una nuova leadership giovanile. La città per quattro giornate, sarà teatro del Rotary Youth Leadership Awards (Ryla) promosso dal distretto

2101 del Rotary International, un appuntamento annuale dedicato allo sviluppo del potenziale delle nuove generazioni. Grande ospitalità a palazzo di città da parte dell'amministrazione comunale. A fare gli onori di casa il sindaco Enrico Franza insieme al presidente Rotary Vincenzo Romolo.

Il tema scelto per questa edizione: "Giovani leader per il futuro: innovazione, sostenibilità e territorio", sottolinea l’urgenza di una leadership capace di affrontare le sfide del nostro tempo con strumenti concreti, visione sistemica e radicamento nei contesti locali.

Un percorso esperienziale per 32 giovani campani selezionati per il loro impegno e potenziale di cambiamento i quali prenderanno parte a quattro giornate immersive fatte di laboratori, attività di co-design, sessioni formative, esperienze sul campo e momenti di confronto.

I partecipanti lavoreranno in gruppo per ideare e sviluppare progetti concreti legati a temi

strategici come: la valorizzazione sostenibile del territorio, l’innovazione nel settore agroalimentare, l’imprenditorialità giovanile e sociale, Team building, progettazione e ispirazione.

Il programma mira a sviluppare nei partecipanti competenze di leadership responsabile, con particolare attenzione alla comunicazione, alla gestione dei ruoli e alla capacità di costruire team coesi ed inclusivi.

L’intero percorso è strutturato come un laboratorio pratico di progettazione partecipata, dove ogni gruppo sarà responsabile della propria proposta: dall’analisi di bisogni reali fino alla presentazione finale. Un’occasione per scoprire il territorio e chi lo innova.

Le attività si svolgeranno in luoghi simbolici dell’innovazione e dell’eccellenza territoriale offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere buone pratiche e modelli replicabili.

La proposta formativa sarà arricchita da incontri con esperti, testimonianze dal mondo accademico, imprenditoriale e sociale e momenti di riflessione collettiva. Un’occasione per entrare in contatto diretto con chi già opera sul territorio in modo sostenibile e innovativo.

"Ryla 2025 non è un evento da seguire passivamente, ma un’esperienza da costruire insieme. È una palestra di cittadinanza attiva, un luogo dove i giovani diventano protagonisti della trasformazione attraverso il confronto, la creatività e il lavoro di squadra".