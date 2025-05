Avellino, centro famiglia e il robottino Wally: Siamo città dell'inclusione Il sindaco Nargi presenta il progetto

"Con il Centro Famiglia Mani e Cuore e il robottino “Wally”, Avellino è sempre più la città dell’Inclusione.

Con l’attivazione del Centro per le Famiglie ed il supporto dell’intelligenza artificiale applicata ai Servizi sociali, ampliamo il bouquet di servizi che, attraverso l’Azienda consortile, siamo in grado di erogare a chiunque viva una condizione di disagio sociale ad Avellino e in tutti gli altri comuni dell’Ambito A04

In pochi mesi abbiamo impresso una svolta nelle Politiche sociali a sostegno dei più fragili e bisognosi delle nostre comunità e oggi facciamo un ulteriore passo in avanti nel segno dell’innovazione, delle nuove tecnologie e di una rinnovata sensibilità". Così il sindaco di Avellino, Laura Nargi.