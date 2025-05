In pellegrinaggio da Mamma Schiavona, messa con il vescovo a Montevergine Prezioso momento di fede per il prossimo 30 maggio con il pellegrinaggio diocesano

Tutti in marcia nel mese mariano per inchinarsi a mamma Schiavona. Partiranno anche da Avellino i pellegrini per omaggiare la Madonna dal volto nero, nel santuario di Montevergine. Tutti insieme in cammino, per una nuova tappa del cammino di fede nell'anno giubilare. Dopo l'emozionante passaggio della Porta Santa a Roma, che ha visto riuniti in preghiera lo scorso 3 maggio oltre 3mila pellegrini della Diocesi di Avellino, il prossimo 30 maggio è in programma il pellegrinaggio diocesano nel Santuario benedettino.

L'iniziativa della comunità della Cattedrale

Tra le parrocchie promotrici dell'evento quella della Cattedrale del capoluogo irpino. I pellegrini si riuniranno a Campetto Santa Rita, per le ore 18 del 30 maggio. Alle 19.30 nel Santuario sul Monte Partenio ci sarà il Santo Rosario, a seguire alle ore 20 sarà il vescovo Aiello ad officiare la Santa Messa.

La Messa con il vescovo

Fede e devozione , tradizione popolare e momento di prezioso raccoglimento quello promosso anche dalla comunità parrocchiale del Centro antico. Un nuovo evento liturgico nel segno del cammino di fede nell'anno giubilare.