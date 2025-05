Ariano: ripristinata la tabella della piazza intitolata ad Angelo Grasso Ci hanno pensato i familiari del poliziotto barbaramente ucciso a Roma 37 anni fa durante una rapina

E' tornata al suo posto, più forte di prima la tabella "Piazza caduti della Polizia di Stato Angelo Grasso" nel Piano di Zona ad Ariano Irpino. Sono stati i familiari del compianto poliziotto arianese a riposizionarla alle spalle del Palazzetto dello Sport, dopo la rimozione avvenuta nei giorni scorsi a causa della presenza delle giostre durante i festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima. Una scelta per niente gradita e che si spera non si verifichi più in futuro, nel rispetto del defunto Angelo e della sua famiglia.

Medaglia d'oro, vittima del dovere, Angelo Grasso, esattamente 37 anni fa venne assassinato a Roma sull'appia antica nel corso di una feroce rapina. Leggi qui la triste storia di Angelo. Da allora Ariano Irpino, la sua città che lo vide partire per un futuro migliore, non lo ha mai dimenticato. E quella stessa intitolazione della piazza che arrivò dopo un percorso tortuoso e sofferto, oggi va difesa e preservata, come ebbe a dire Michele, il papà di Angelo, fino alla morte senza un minimo di perdono rivolto agli assassini di suo figlio.