Un lenzuolo bianco per Gaza dopo Aiello del Sabato anche Ariano Irpino L'appello di Patrizia Savino alla popolazione e ai comuni limitrofi

Un lenzuolo bianco per Gaza esposto in ogni casa, per tutta la durata della giornata di domenica 8 giugno 2025. A farsi promotrice dell'iniziativa, Patrizia Savino di Ariano Irpino che ha già interessato le varie associazioni, le istituzioni locali e i comuni limitrofi. "Intendiamo dare un segnale forte, attraverso una grande risposta da parte della popolazione, partecipate tutti".

Stessa iniziativa è stata messa in atto domenica scorsa grazie alla spinta di Connie Della Sala ad Aiello del Sabato.

"Ricordiamoci che ogni vita è sacra. Intendiamo rompere il silenzio attorno alla carneficina in Palestina. Migliaia di drappi esposti da balconi, finestre, piazze e palazzi: un gesto simbolico, ma potente, per dire basta ai bombardamenti israeliani su Gaza e Cisgiordania".

E intanto si moltiplicano le iniziative delle amministrazioni comunali in tutta Italia che hanno scelto di aderire all'iniziativa nazionale «50 mila sudari per Gaza».