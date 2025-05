Ariano, gli abitanti di contrada Scarnecchia: "Esistiamo anche noi" L'appello dei residenti

"Strada dissestata in più punti, buche e da mesi una continua fuoriuscita di acqua. Proviamo a farci sentire attraverso la vostra testata giornalistica, sempre attenta alle problematiche della città, visto che finora non ci ha dato ascolto nessuno".

A contattarci sono i residenti di località Scarnecchia ad Ariano Irpino. "E' una situazione che per la verità qui si trascina da anni, sono cambiate le amministrazioni, ma non c'è stata mai un'attenzione verso la nostra contrada, fatta eccezione di qualche pezza nei periodi di campagna elettorale.

Solo allora ci si ricorda qui come in altre zone rurali della città, di chi abita anche in fondo ad un vallone. Poi silenzio totale e disinteresse. Ci auguriamo che anche la nostra zona possa essere oggetto di qualche intervento futuro".