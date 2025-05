Funicolare di Montevergine: dal 1° giugno in vigore l’orario estivo La comunicazione da parte di Air Campania

Air Campania comunica che, a partire da domenica 1° giugno 2025, entrerà in vigore l’orario estivo della funicolare di Montevergine.

Nei giorni scorsi sono state effettuate le verifiche periodiche da parte dei tecnici dell’ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali), che hanno dato esito positivo, confermando il buono stato dell’impianto e, in particolare, l’efficienza dei sistemi di sicurezza in dotazione.

La Funicolare di Montevergine è dotata di dieci sistemi di sicurezza automatici. Tra questi: due controllori elettronici (PLC) che elaborano costantemente i dati raccolti dai sensori e, in caso di anomalie, arrestano l’impianto. Il “Canale C”, un sistema di controllo di sicurezza ridondante rispetto al PLC, che opera in modalità analogica. A questi si affiancano le celle di carico, i dispositivi di controllo della velocità, freni meccanici e sensori di fine corsa, insieme a un dispositivo vigilante che garantisce la sicurezza operativa durante la marcia.

A supporto dei sistemi automatici operano anche sei sistemi manuali, attivabili dal personale presente a bordo e in sala macchine.

Ogni vettura è dotata di quattro freni che si attivano progressivamente in base alla pendenza. L’arresto può essere comandato da pulsanti o leve che innescano il freno elettrico, meccanico e di emergenza.

«La Funicolare di Montevergine è un’infrastruttura strategica per il territorio e il nostro impegno è quello di assicurarne sempre la piena efficienza e affidabilità», ha dichiarato l’ingegnere Carmine Alvino, direttore della Funicolare.

Dal 1° giugno, con l’entrata in vigore dell’orario estivo, Air Campania ha previsto un aumento delle corse, soprattutto nei giorni festivi, per meglio rispondere alle esigenze di turisti e fedeli.

L’orario sarà il seguente: dal lunedì al sabato corse dalle 8:30 alle 14:15; la domenica e nei festivi, corse dalle 8:30 alle 18:00.