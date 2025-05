Ariano: boschetto pasteni bonificato ma siate più civili anche nell'area cani L'appello rivolto a chi frequenta l'unica area di sgambamento nel secondo polmone verde della città

Correva il 14 settembre 2024 quando all'interno del boschetto Pasteni ad Ariano Irpino, area da sempre purtroppo oltraggiata, veniva inaugurato, come si può rivedere da questo video articolo l'area sgambamento cani. Uno spazio dedicato alla memoria di Emilio, Pamela ed Emanuele, i tre giovani morti tragicamente con le loro moto, nel foggiano il 28 maggio 2023.

Il boschetto proprio nelle ultime ore è stato rimesso in sesto dal comune. L'area tecnica con il supporto prezioso anche degli operai della comunità montana e delle cooperative sta intervenendo in molte zone della città attraverso un'opera programmata.

Un lavoro per la verità molto accurato che necessita solo di una messa a punto generale da parte degli operai idraulico forestali della comunità montana che a breve dovrebbero intervenire proprio su via Giacomo Matteotti.

Ma tornando all'area sgambamento cani a farla da padrone è purtroppo l'inciviltà. Basta vedere dalle immagini girate stamane come viene utilizzato il contenitore per la raccolta degli escrementi. All'interno bottiglie di birra ed altri rifiuti che andrebbero conferiti sicuramente non qui.

"Fino a poco tempo portavo il mio cane a passeggiare e a giocare - ci dice una donna - ma non ho potuto più farlo perché tornavamo a casa imbrattati di escrementi. Più volte ho raccolto io stessa "cose" che altri proprietari purtroppo non raccolgono. Ho deciso di ritornarci recentemente e ho trovato bottiglie di plastica, carte, buste, cicche di sigarette buttate a terra! Non se ne può più. Non possiamo portare i nostri cani da nessuna parte! Finalmente era stata costruita un'area cani dove poterli far giocare liberi. È una vergogna!"

Un'area che necessita di maggiori controlli e di un senso di responsabilità anche da parte di chi la frequenta.