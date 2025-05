Elezioni: c'è una buona notizia per gli abitanti a nord di Ariano Referendum abrogativi 8 e 9 guigno 2025. Ecco le informazioni utili

Referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025. C'è una buona notizia che riguarda gli abitanti a nord di Ariano, per intenderci le varie zone rurali che affacciano alla strada provinciale ex 414 che porta a Montecalvo Irpino, Bosco, Cupamorte e zone limitrofe. Il comune ha ripristinato la sezione numero 16 in località Frolice nei pressi della chiesa, che da alcuni anni era stata accorpata a rione Martiri comportando non pochi disagi per la popolazione.

Altre informazioni utili

Nei giorni antecedenti le elezioni, mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 giugno 2025, dalle 9.00 alle 11.00 sarà possibile richiedere il rilascio delle certificazioni sia presso i servizi di medicina legale distrettuali, sia alla sede Uosd di medicina legale in via corso Europa 66 ad Avellino. I medici designati saranno presenti nel distretto sanitario di piazza Mazzini ad Ariano Irpino: domenica 8 giugno dalla 9.00 alle 12 e dalle 15 alle 17.00 e lunedì 9 giugno dalle 9.00 alle 11.00.

Recapito telefonico del distretto: 0825/877665 - 3495025972. Per il rilascio della certificazione è necessario esibire al sanitario la seguente documentazione:

1) Documento di riconoscimento valido. 2) Tessera elettorale. 3) Certificazione già in proprio possesso (verbale invalidità, certificazione specialistica ecc.) da cui si evinca la condizione sanitaria.

Il 16 maggio scorso intanto: la commissione elettorale comunale ha proceduto alla nomina, tramite sorteggio, degli scrutatori di seggio elettorale, per le consultazioni referendarie dei giorni 8 e 9 giugno 2025, ai sensi dell’art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95.