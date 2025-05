Mirabella: gli alunni della primaria di Gesualdo, carabinieri per un giorno Dalla sala operativa alla scena del crimine dove sono state rilevate le impronte

Carabinieri per un giorno. Un'esperienza allettante, e altamente formativa, per gli alunni delle classi quarta e quinta della primaria di Gesualdo accompagnati dai rispettivi docenti presso la caserma dei carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, diretta dal capitano Raffaele Falginella.

L'iniziativa votata alla promozione della cultura della legalità sin dai banchi di scuola ha suscitato grande interesse tra i ragazzi che sono stati i protagonisti del progetto didattico.

Cicerone d'eccezione di un percorso pensato appositamente per loro è stato proprio il capitano Falginella. Dalla sala operativa alla scena del crimine dove sono state rilevate le impronte, dalla formulazione della denuncia per furto di un'opera d'arte di valore al fermo e fotosegnalamento dell'autore del reato. I militari hanno creato per gli alunni della Primaria tutte le fasi investigative salienti per arrivare a incastrare il ladro.

A cimentarsi con radio ricetrasmittenti palette casacche e tecniche scientifiche di ultima generazione sono stati appunto i giovanissimi studenti del plesso gesualdino che hanno dato prova di bravura e senso del dovere.

La legalità, dunque, come filo conduttore di una bella giornata di formazione sul campo, in questo caso la caserma della Benemerita eclanese.

All'incontro ha preso parte anche il luogotenente della stazione dei carabinieri di Gesualdo, Tommasino De Luca. L'appuntamento si è concluso con le foto di rito delle classi che hanno partecipato alla giornata della legalità e la consegna da parte del capitano Falginella di un attestato di riconoscimento a tutti gli alunni delle quarte e quinte classi della Primaria. Non resterà che incorniciare gli scatti e il ricordo di una iniziativa diretta e pratica che vale più di mille lezioni.