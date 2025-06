Festa della Repubblica e della donna italiana nelle aree interne: ecco Flumeri Una ricorrenza come ogni anno molto sentita e ben organizzata.

Festa della Repubblica nelle aree interne con un pensiero rivolto alla strage degli innocenti a Gaza e alla guerra interminabile in Ucraina. Ma da Flumeri un omaggio in questa giornata anche alla donna italiana nel ricordo in modo particolare delle tante vittime di femminicidio.

Una ricorrenza come ogni anno molto sentita e ben organizzata. A fare gli onori di casa le due massime autorità cittadine, il sindaco Angelo Lanza e il parroco don Claudio Lettieri. In campo l'associazione di volontariato Bagliori di Luce diretta da Antonietta Raduazzo.

Iniziativa curata come sempre nei minimii dettagli, grazie al supporto tecnico della Protezione Civile Flumerese guidata dal presidente Francesco Giacobbe. Oltre alla presenza di un gazebo, impianto audio Giacobbe ha provveduto a distribure acqua a tutti i presenti. Particolarmente bello e suggestivo, il percorso fiorito che porta al monumento, curato con grande attenzione dal comune. Davvero un bel colpo d'0cchio.

Presenti l'Unac Unione Nazionale Arma Carabinieri Protezione Civile Volontari, Croce Rossa Italiana, Panacea e Guardia Nazionale Ambientale.

Dopo la celebrazione nella chiesa di Santa Maria Assunta e San Nicola, il corteo con la banda musicale e le varie autorità civili e militari si è mosso verso il monumento ai caduti, dove è stata deposta una corona di alloro. Presenti fra gli altri, la consigliera di parità della regione Campania Marianna Domenica Lomazzo.