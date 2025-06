Pubblica illuminazione: al via l'efficientamento energetico dell'intera rete Il comune di Ariano Irpino, ha dato in concessione i suoi circa 5.300 punti luce

Il comune di Ariano Irpino, ha dato in concessione attraverso apposito provvedimento amministrativo, la pubblica illuminazione, circa 5.300 punti luce alla società Edison.

Parte in questo modo l'efficientamento energetico dell'intera rete, che si di traduce in risparmio sulla bolletta energetica comunale e migliore visibilità.

Da anni si attendeva una svolta su questo fronte a causa dei continui guasti e disservizi. Una questione che è stata seguita in prima persona e in sinergia tra gli assessori Toni La Braca e Marco Riccio e il presidente del consiglio comunale Luca Orsogna.

La situazione dovrebbe da questo momento migliorare sensibilmente in città. C'è stato un intenso lavoro tra aria tecnica e amministrazione comunale per giungere a questo risultato al fine di migliorare la rete di pubblica illuminazione cittadina. D'ora in avanti i cittadini potranno utilizzare il numero verde per le segnalazioni guasti (800556300).