Torna a splendere la villa comunale ad Ariano: orgoglio della Campania Il polmone verde si rifà il look in vista dell'estate, per accogliere emigranti e turisti

a cura di

Gianni Vigoroso

martedì 3 giugno 2025 alle 13:59



L'obiettivo è di rendere fruibile e decoroso ogni angolo del polmone verde della città tra i più belli della Campania...