Ariano: ecco un'altra immagine della rinascita dell'ex Giorgione Cantiere a pieno regime: sono arrivati i primi tegoli precompressi per il corpo B

E' a pieno regime il cantiere del costruendo polo scolastico di eccellenza alberghiero e agroalimentare ad Ariano Irpino.

Dopo la realizzazione delle strutture di sostegno del primo piano di piazza San Francesco, sono arrivati i primi tegoli precompressi, solai fatti con struttura prefabbricata, realizzati nel nord Italia da una ditta specializzata e che verranno montati mediante un'apposita gru giunta stamane in centro sul fabbricato, corpo B. Presentano una misura differente l'uno dall'altro con un dettaglio produttivo particolarmente complesso.

Dopo questa operazione importante e delicata si passerà poi alla predisposizione degli isolatori sismici. Successivamente si procederà alla realizzazione di un graticcio di travi in ferro su cui poggerà la struttura in legno lamellare montata sempre a secco con le gru. A fine agosto si dovrebbe avere già un bel colpo d'occhio della struttura in costruzione.

L’intervento lo ricordiamo è finanziato con fondi della Provincia di Avellino guidata dall'ex presidente Domenico Gambacorta, in attuazione dell’accordo bilaterale firmato il 29 dicembre 2015 che ha previsto lo stanziamento di 12 milioni di euro per la realizzazione del polo scolastico di eccellenza alberghiero ed agroalimentare della città del tricolle, in grado di poter accogliere fino a 500 alunni.

Per il centro storico dove sono in atto gli interventi di rifacimento di strade e piazza da parte dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Franza si spera che possa rappresentare una vera e propria svolta, attesa da anni.

In queste ore è in programma un confronto importante tra la direzione lavori dell'ex Giorgione e quella delle piazze e strade nel centro storico, insieme agli amministratori e tecnici al fine di stabilire insieme un percorso intelligente, che possa alleviare i disagi e consentire una rapidità di azione nell'esecuzione delle varie opere in atto.