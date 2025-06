Prima festa dell'intercultura: a Savignano un murale ispirato a Murakami Un evento pensato per promuovere il dialogo, l'inclusione e la valorizzazione delle diverse culture

Si è svolta con grande entusiasmo presso la scuola di Savignano Irpino nella Valle del Cervaro, la prima edizione della festa dell’Intercultura, un evento pensato per promuovere il dialogo, l’inclusione e la valorizzazione delle diverse culture che animano la comunità scolastica.

Il progetto, promosso dalla referente dell’Intercultura Antonietta Tiso, è stato sostenuto con convinzione dalla dirigente Scolastica Filomena Colella che ha da subito riconosciuto nella comunità di Savignano Irpino, il forte spirito di accoglienza e nei docenti la vocazione all’inclusione e al dialogo interculturale.

La scelta di sviluppare il progetto nel plesso di Savignano Irpino, infatti, non è stata casuale: la presenza significativa di studenti di origine straniera e l’impegno professionale dei docenti di ogni ordine e grado, in una realtà scolastica impegnativa, ha reso il contesto ideale per promuovere un messaggio di apertura e convivenza.

Il progetto è frutto di un percorso educativo e creativo portato avanti durante l’anno, l’iniziativa ha visto gli alunni protagonisti nella realizzazione di un murale ispirato all’opera “I fiori sorridenti” del celebre artista giapponese Takashi Murakami.

Attraverso l’uso di colori vivaci e simboli universali di gioia, i bambini hanno reinterpretato l’arte pop di Murakami per raccontare con spontaneità e immaginazione il valore dell’accoglienza, della diversità e della collaborazione.

Ogni classe ha contribuito alla creazione dell’opera, che oggi decora uno spazio della scuola, trasformandolo in un luogo simbolico di unione e speranza.

La giornata si è svolta alla presenza del sindaco Fabio Della Marra Scarpone, della responsabile Sai, Claudia Rigillo, del parroco don Nicola Lanza che hanno condiviso l’idea progettuale esprimendo gratificazione per il lavoro sinergico che la scuola ha messo in atto.

I momenti di condivisione non sono mancati: tra laboratori creativi, danze, canti e degustazioni di piatti tipici dei paesi d’origine degli studenti, si è respirata un’atmosfera di autentica interculturalità.