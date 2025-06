Ariano: al via i lavori di consolidamento del fosso Sambuco Si tratta di un’opera molto importante per la messa in sicurezza di questo versante della città

a cura di

Gianni Vigoroso

giovedì 5 giugno 2025 alle 10:39



I lavori prevedono la realizzazione di micropali lungo il bordo sommitale della scarpata, a cui si aggiungerà l’installazione di reti chiodate lungo tutta la parete, fino a raggiungere il muraglione esistente alla base...