Solennità di Pentecoste ad Ariano: è il giorno del pellegrinaggio a Valleluogo Tantissimi i momenti di preghiera e condivisione fino a martedì prossimo 10 giugno

Pellegrinaggio verso il Santuario di Valleluogo oggi ad Ariano Irpino alla vigilia della solennità di Pentecoste. E' la tradizione che si rinnova. "Ci mettiamo in cammino, con Maria per accogliere lo Spirito Santo". Dalle 15.30 ci sarà a disposizione la circolare per portare i pellegrini dal Santuario alla Quercia. Queste le immagini della marcia del 2023. Clicca qui per rivederle.

Domani celebrazioni alle 6-30-8.00-9.30-11-00-17.00-18.30. La liturgia delle 17.00 sarà presieduta dal Vescovo Sergio Melillo.

La Pentecoste e i ricordi di Valleluogo. Racconti inediti su Ottopagine. La Madonna che appare a Valleluogo aspetta anche noi come pellegrini… “Per farci Grazia (baruc)”. La testimonianza preziosa di Sorella Nora Cocca Silenziosi Operai della Croce.

Si continua lunedì 9 giugno con la festa del centro di riabilitazione. Ecco il programma: ore 10.30 accoglienza e apertura della giornata. Alle 11.00 la santa messa

La festa prosegue con la presenza e l'animazione organizzata dal Lions Club di Ariano Irpino, per rispondere ad un progetto di inclusione condivisione con il centro di Valleluogo.

Martedì 10 giugno: giornata di ringraziamento con gli ammalati. Alle 8.00 la messa di ringraziamento alla Madonna. A seguire alle 14.30 riflessione: "Maria, madre della speranza", nell'aula magna della casa di spiritualità Luigi Novarese, a cura di don Apollinare.

Conclusione degli eventi della Pentecoste 2025 per i Silenziosi Operai della Croce, nel piazzale antistante il Santuario con il rosario alle 16.30 e la santa messa con adorazione e benedizione eucaristica presieduta dal vicario monsignor Antonio Blundo.