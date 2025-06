Ariano, cantieri super operativi, corsa contro il tempo: parla il sindaco Franza E dal sondaggio di Ottopagine un appello agli imprenditori

Cantieri operativi, strade riaperte in centro a partire da via D'Afflitto e isola pedonale dall'auditorium comunale alla chiesa di Sant'Agostino. Incontriamo il sindaco Enrico Franza, a piedi lungo il corso e con lui facciamo il punto della situazione. Clicca qui per ascoltare.

Un fine settimana quello che si è appena concluso che ha fatto registrare un buon afflusso di gente soprattutto nei luoghi della movida in cui insistono una serie di attività rivolte ai giovani.

Abbiamo provato a chiedere agli arianesi attraverso un nostro sondaggio cosa manca in centro e la risposta è stata unanime.

"Un ristorante che possa o magari una pizzeria ampia con tavolini anche all'aperto che possa richiamare l'attenzione di tante famiglie, emigranti e turisti. Come lo è stato negli anni il Giorgione e in parte seppure per un breve periodo La Piazzetta grazie all'intuizione che ebbe allora Nicolino Iacobacci. Sappiano che dovrebbe nascere una trattoria ed altre piccole attività nel settore degustativo. E' la strada giusta. Rivolgiamo un appello agli imprenditori ad investire nel centro storico. Ci sono tanti locali chiusi e nello stesso tempo ai proprietari di queste strutture ad abbassare i costi affitto. Insieme si può rilanciare una città che non ha nulla da invidiare al capoluogo per la presenza già attiva di tantissime attività ristorative nella periferia in modo particolare."

E sul decoro urbano sul quale non mancheranno nuovi elementi già programmato dall'amministrazione comunale, un nuovo appello: "Una fontana così come esiste in ogni piazza anche nelle più piccole realtà".